Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.A. ve H.T'nin yüklü miktarda hazırladığı karışımlı akaryakıtı piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Zanlıların Anbar Mahallesi'nde depo olarak kullandığı adrese operasyon düzenlenen ekipler, 22 ton karışımlı akaryakıt ile bunun dolumunda kullanılan aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Ramazan Kaya - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.