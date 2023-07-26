Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 7'si yetişkin, 15'i çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda, 7'si yetişkin 15'i çocuk olmak üzere toplam 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. 22 kaçak göçmen gerekli idari işlemlerin ardından deport edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kayseri'de 22 kaçak göçmen yakalandı

KAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 7'si yetişkin, 15'i çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasal olmayan yollardan gelerek illegal olarak kalan yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda, 7'si yetişkin 15'i çocuk olmak üzere toplam 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

22 kaçak göçmen gerekli idari işlemlerin ardından deport edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.