Kayseri'de 22 engelli, 1 günlük temsili askerlik yaptı

KAYSERİ'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 22 engelli, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, 22 engellinin temsili askerlik yapması için Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, davetliler ve engellilerin aileleri katıldı. Askerler tarafından karşılanan engellilerin ilk olarak kayıtları yapıldı. Sonrasında tıraş edilen engellilere komando kıyafetleri giydirildi. Ardından engelliler için yemin töreni yapıldı. Yemin töreninde engelliler tüfek ve Türk bayraklarına ellerini basarak askerlik yemini etti.

Temsili askerlik görevini tamamlayan görme engelli Akar Demir (40) de, "İlk defa askeri üniforma giyiyorum. Çok güzel bir duyguymuş. Çok mutlu oldum. Allah askerimize ve devletimize zeval vermesin" diye konuştu.