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Kayseri'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

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Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giren 22 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasal olmayan yollarla kente giren yabancı uyruklulara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 22 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Kayseri Göçmen Güncel Haberler

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