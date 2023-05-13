Kayseri'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncel Haberler
Kayseri'de hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "nitelikli yağma" suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Firarinin Eğribucak Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel