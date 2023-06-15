Kayseri'de 21 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 firari hükümlü yakalandı. Operasyonda 30 ilde 95 yakalama emri bulunan ve 19 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü H.Ç. de yatak odasındaki gardırobun arka duvar kısmındaki boşlukta yakalandı. Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.