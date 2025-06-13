Kayseri'de 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali Hazırlıkları Başladı

Kayseri'de 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali Hazırlıkları Başladı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ile birlikte 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını değerlendirdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel geçmişine vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi'yi konuk etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, Terzi ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile 6-14 Eylül'de Kayseri'de düzenlenecek "2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali" çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kadim şehir, Erciyes'in gölgesinde, binlerce yıllık kültür ve geleneklerin buluşma noktası olarak yaşamaya devam ediyor, bizler de bunun için birlikte çalışıyoruz. Genel Müdürümüze ziyaretleri ve Kayseri kültürüne verdikleri önem için teşekkür ederim."

Terzi de misafirperverlikleri ve kültürel mirasın korunmasına verdikleri desteklerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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