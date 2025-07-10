Kayseri'de 2025 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de 2025 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek başkanlığında 2025 yılı üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yatırımlar ve projeler değerlendirildi.

Kayseri'de 2025 yılı üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çiçek, "Toplantının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılının 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısını, 2025 yılının ilk altı ayında yapılan yatırımlar ve devam eden projelerin değerlendirmesini yapmak, kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu gerektirecek hususları görüşmek için yapmaktayız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiçek'in genel değerlendirmesinin ardından, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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