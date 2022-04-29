Kayseri'de 200 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

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Kayseri'de 200 parça tarihi eser ele geçirildi

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de 200 parça tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 200 sikke ve obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 200 sikke ve obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda elindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı iddia edilen A.Y, Melikgazi İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaya olarak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, poşet içerisinde saklanan 200 sikke ve obje ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kaçakçılık, Kayseri, Güncel, Haberler

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