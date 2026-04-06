Kayseri'de 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.F. isimli firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. Ekipler, firarinin saklandığı adreste ayrıca uyuşturucu buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kent genelinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.F'yi (37) saklandığı adreste yakaladı.

Ayrıca, ikametinde 7,37 gram uyuşturucu bulunan hükümlü hakkında işlem başlatıldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
