Kayseri'de 20 günlük bebek evinde ölü bulundu
Kocasinan ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu anne, 20 günlük bebeğini hareketsiz yatakta buldu. Sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de 20 günlük bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.
Kocasinan ilçesi Cumali Sokak'ta 20 günlük oğlunu yatakta hareketsiz gören yabancı uyruklu anne F.H, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.