Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı KAYSERİ'de, 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi Sevil Kutlu'nun (24) eski sevgilisi Y.K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. KAYSERİ'de, 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi Sevil Kutlu'nun (24) eski sevgilisi Y.K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kayseri'de yaşayan 1 çocuk annesi Sevil Kutlu, 2020 yılında kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis, Kutlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Polis, Kutlu'nun eski sevgilisi Y.K.'yi gözaltına aldı. Y.K'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, Kutlu'nun cesedini İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söylediği belirtildi. Bunun üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Dağlık alanda bulunan ve Sevil Kutlu'ya ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Y.K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.