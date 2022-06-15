Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil'in öldürüldüğü ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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KAYSERİ'de, 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi Sevil Kutlu'nun (24) eski sevgilisi Y.K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
KAYSERİ'de, 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi Sevil Kutlu'nun (24) eski sevgilisi Y.K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Kayseri'de yaşayan 1 çocuk annesi Sevil Kutlu, 2020 yılında kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis, Kutlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Polis, Kutlu'nun eski sevgilisi Y.K.'yi gözaltına aldı. Y.K'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, Kutlu'nun cesedini İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söylediği belirtildi.Bunun üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Dağlık alanda bulunan ve Sevil Kutlu'ya ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.
Y.K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel