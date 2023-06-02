Kayseri'de 2 Ton Sahte Bandrollü Tütün Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis ekiplerince 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de polis ekiplerince 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından temin ettikleri sahte bandrollü tütünleri piyasaya sürmek isteyen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen bir depoya operasyon düzenleyen polis, 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel