Kayseri'de 2. Sınıf Öğrencisi Okulda Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kayseri'de bir ilkokulda oyun oynarken fenalaşan 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de eğitim gördüğü okulda fenalaşıp yere yığılan 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulunda meydana geldi. 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşıp yere yığıldı. Durumu fark eden nöbetçi öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
