Kayseri'de 2 Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve savrulan bir otomobil park halindeki 2 otomobile zarar verirken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.