Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Meydanı'nda, tanımadığı 2 kişiyi farklı yerlerde bıçakla yaralayıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri F.S'yi (17), saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, bıçakla yaralanan A.B. ve S.K'nin hastanede tedavisi sürüyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Güncel, Haberler

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