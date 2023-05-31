Kayseri'de 2 kişi sentetik uyuşturucu ve tabancayla yakalandı

Kayseri'de üzerlerinde sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de üzerlerinde sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde şüphe üzerine, park halinde bulunan otomobilde ve araçtaki M.K. ile M.B'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada, 0,97 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.