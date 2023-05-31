Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kayseri'de 2 kişi sentetik uyuşturucu ve tabancayla yakalandı

Kayseri'de 2 kişi sentetik uyuşturucu ve tabancayla yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de üzerlerinde sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de üzerlerinde sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde şüphe üzerine, park halinde bulunan otomobilde ve araçtaki M.K. ile M.B'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada, 0,97 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title