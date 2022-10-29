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Kayseri'de 2 kişi, garajdaki otomobilde ölü bulundu

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KAYSERİ'de, Savaş Yazıcı (40) ve arkadaşı Neşe Karabacak (42), bir evin garajındaki otomobilde ölü bulundu.

KAYSERİ'de, Savaş Yazıcı (40) ve arkadaşı Neşe Karabacak (42), bir evin garajındaki otomobilde ölü bulundu. Yazıcı ve Karabacak'ın, kapalı otoparkta uzun süre çalışan araçta karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.

Olay, sabah saatlerinde, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evin garajında 38 PL 763 plakalı otomobilde Savaş Yazıcı ve arkadaşı Neşe Karabacak'ı hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, Yazıcı ve Karabacak'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü olayla ilgili polisin incelemesinin ardından Yazıcı ve Karabacak'ın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Savaş Yazıcı ve Neşe Karabacak'ın, aracın kapalı otoparkta uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan dumandan kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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