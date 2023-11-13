KAYSERİ'DE 2 KATLI EVİN ÇATISINDA YANGIN

KAYSERİ'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi, Girne Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. İhbarla olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile alevleri söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.