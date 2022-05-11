Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden 60 bin lira değerinde antika ile başka bir iş yerinden 700 bin lira değerinde elektronik eşya çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan da arandığı tespit edilen Y.G. (23) ile İ.U. (25) yakalandı.

Operasyonda ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Bulunan eşyalara el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan hurda toplayıcılığı yapılan 33 adreste denetimde bulunan ekipler, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlattı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Haberler

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