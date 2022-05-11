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2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Güncel
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Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan kontrollerde bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan M.K. ve A.K. suçüstü yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Güncel

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