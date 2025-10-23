Kayseri'de 2. Geleneksel Et ve Ürünleri Çalıştayı Başladı

Kayseri'de sektör temsilcilerinin katılımıyla 2. Geleneksel Et ve Ürünleri Çalıştayı başladı.

Kentteki bir otelde Kayseri Ticaret Borsasının (KTB) ev sahipliğinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) destekleriyle gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin ticaret ve sanayinin yanı sıra tarım şehri olduğunu, bunu gururla söylemek gerektiğini söyledi.

Çiçek, Kayseri'nin ekili tarım alanı büyüklüğünde 5'inci sırada olduğuna, hayvancılıkta da ülkeye büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da TÜİK'in son verilerine göre, Kayseri'de 2024 yılında 436 bin 153 büyükbaş hayvan, 1 milyonun üzerinde ise küçükbaş hayvan bulunduğunu bildirdi.

Belediye olarak tarım ve hayvancılığa destek verdiklerini anlatan Büyükkılıç, son 6 yılda 1 milyar lirayı aşkın destekte bulunduklarını kaydetti.

Büyükkılıç, Beydeğirmeni Projesi'ni hayata geçirdiklerini ancak yeterince verim alamadıklarını, yatırım yapmayanların ellerinden arsaların alınacağını ifade etti.

KTB Başkanı Recep Bağlamış ise kadim üretim kültürünü modern bilimin ve teknolojinin ışığıyla buluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Türkiye için stratejik öneme sahip et ve et ürünleri sektörünü geleceğe taşıyacak adımları hep birlikte attıklarını aktaran Bağlamış, Kayseri'nin yüzyıllardır Anadolu ticaretinin lokomotifi, üretimin kalbi, lezzetinin markası olduğunu, et ürünleri dendiğinde akla ilk Kayseri'nin geldiğini kaydetti.

Kentte yılda yaklaşık 100 bin tonun üzerinde et işlendiğini belirten Bağlamış, "Pastırmamız, sucuğumuz, kavurmamız sadece bir gıda değil, 100 yıllık bir emeğin, alın terinin ve ustalığın sembolüdür. Bu başarıyı sadece gelenekle değil kaliteyle standartla ve güvenle koruyoruz." dedi.

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker de KTB'nin AR-GE Merkezi Projesi'ni Kırsal Maliyet Destek Programı, et balık ürünleri ve baharatlardaki analizlerin gerçekleştirilmesi için yapılan Analiz Merkezi Projesi'ni de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı kapsamında desteklediklerini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise kentte 22 kesimhane bulunduğunu, günlük ve aylık bazda Türkiye'de en fazla hayvan kesilen 5 ilden birinin Kayseri olduğunu, ülkedeki et ve et ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşıladığını söyledi.

Alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden çalıştay 25 Ekim'de sona erecek.