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Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ni 500 bini aşkın kişi ziyaret etti

Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ni 500 bini aşkın kişi ziyaret etti
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne 500 bini aşkın ziyaretçi katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne 500 bini aşkın ziyaretçi katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 18-27 Nisan tarihlerinde düzenlenen fuarda, 105 yazar ve 152 yayınevi yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin kültür ve eğitim alanındaki liderliğini her geçen gün güçlendirdiklerini belirtti.

Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nin önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu fuara olan ilgi, Kayseri'nin eğitimdeki gelişiminin bir göstergesidir. 500 binin üzerinde ziyaretçi, şehrimizin kültürle iç içe olduğunu ve çocuklarımızın kitaplarla buluşma arzusunu ortaya koyuyor. Bu etkinlik, sadece çocuklarımız için değil, tüm Kayseri için büyük bir kazanımdır. Okuyan ve okutan şehir Kayseri, bir kütüphaneler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Burada, kitaplarla buluşan çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, bizlere geleceğin daha parlak olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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