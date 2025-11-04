Kayseri'de 2 Bin 250 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonla 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheliler C.B. ve R.Ç. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler C.B. (48) ve R.Ç'nin (39) il dışından temin etiği kaçak sigaraları kentte piyasaya sürecekleri ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, şüphelilerin araçlarında yaptığı aramalarda 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
