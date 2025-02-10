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Kayseri'de 2 Bin 220 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de 2 Bin 220 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Kayseri'de düzenlenen operasyonla, başka illerden kente getirilen 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden kente getirilen siğaraların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda, 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.G. (35) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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