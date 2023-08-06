Kayseri'de 2 Bin 210 Sürücüye Para Cezası Kesildi

Kayseri'de yapılan denetimlerde, drift atan, abartı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanan, modifiye araç kullanan, tehlikeli araç kullanan, alkollü araç süren ve ehliyetsiz araç kullanan toplam 2 bin 210 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kayseri'de vatandaşların huzurunu bozan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan 2 bin 210 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan denetimlerde, drift atan 37, abartı egzoz kullanan 245, yüksek sesle müzik dinleyen 319, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanan 368, modifiye araç kullanan 414, tehlikeli araç kullanan 230, alkollü araç süren 192 ve ehliyetsiz araç kullanan 405 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenildi.