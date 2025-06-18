Kayseri'de 2,5 Kilo Uyuşturucu ile 3 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de 2,5 Kilo Uyuşturucu ile 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, mide ve bağırsaklarında gizlenmiş toplamda 2 kilo 680 gram eroin ve 702 gram sentetik uyuşturucu taşıyan 3 İran uyruklu şüpheli, jandarma operasyonu sonucunda tutuklandı.

Kayseri'de mide ve bağırsaklarında 2 kilo 680 gram eroin ve 702 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İran uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı.

Hastaneye sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin bağırsak ve midelerinden, 215 kapsül içerisinde gizlenmiş 2 kilo 680 gram eroin ve 56 kapsülde gizlenmiş 702 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı

Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı
Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj

Koruması iki gün önce vuruldu! Saldırıyı bakın kim üstlendi
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Taraftarın sevgilisiydi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
İsrailli 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.