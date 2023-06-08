Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncel Haberler
Kayseri'de hakkında 19 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 19 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında 19 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Firarinin saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel