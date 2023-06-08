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Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de hakkında 19 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hakkında 19 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında 19 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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