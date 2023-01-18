Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G'yi yakalamak için çalışma başlattı. K.G'nin seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler, aracı durdurarak hükümlüyü gözaltına aldı.

Hükümlünün üzerinde ve aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.