Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G'yi yakalamak için çalışma başlattı. K.G'nin seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler, aracı durdurarak hükümlüyü gözaltına aldı.

Hükümlünün üzerinde ve aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title