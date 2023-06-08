Kayseri'de 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan T.H., polis ekiplerince yakalandı.
KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan T.H., polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan T.H.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan T.H., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel