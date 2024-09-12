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Kayseri'de 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü T.B., polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.B.'nin yakalanması için operasyon düzenledi ve hükümlü gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü T.B. (47), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan T.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber Samed Aydın SUN- Kamera KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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