Kayseri'de 19 Öğrenci LGS'de 500 Tam Puan Alarak Türkiye'de Birinci Oldu

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Kayseri'de eğitim gören 19 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı. Geçen yıl yalnızca 5 öğrencinin bu başarıyı elde ettiği belirtilirken, bu yılki artışın şehrin eğitimdeki gelişimini gösterdiği ifade edildi.

Kayseri'de eğitim gören 19 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Kayseri'de 19 öğrencinin 500 tam puan aldığının belirlendiği ifade edildi.

Geçen yıl aynı başarıyı gösteren öğrenci sayısının yalnızca 5 olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl sayının 19'a yükselmiş olması, şehrin akademik gelişiminde önemli bir ivme yakaladığını ortaya koydu. Kayseri'nin çeşitli ilçelerinde ve okullarında öğrenim gören bu başarılı öğrenciler, disiplinli çalışma, öğretmenlerin rehberliği ve velilerin desteğiyle bu gurur verici sonuca ulaştı. Elde edilen başarı uzun soluklu bir planlamanın ve kararlılıkla yürütülen eğitsel stratejilerin bir sonucu. Kayseri, her geçen yıl eğitim alanında çıtayı daha da yukarı taşımaktadır. Öğrencilerimizi, ailelerini ve onları büyük bir özveriyle sınav sürecine hazırlayan öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarı sadece bireysel değil, toplumsal bir başarıdır."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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