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Kayseri'de 189 Yıllık Kiliseden Kurşun Levha Hırsızlığı

Kayseri'de 189 Yıllık Kiliseden Kurşun Levha Hırsızlığı
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde, restorasyon aşamasındaki 189 yıllık Aziz Eusthatios Kilisesi'nin çatısından 60 bin TL değerinde kurşun levha çalan M.Y. (59) yakalandı. Operasyonda toplam 360 kilo kurşun levha ele geçirildi.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, restorasyon aşamasındaki 189 yıllık tarihi kilisenin çatısından, yaklaşık 60 bin TL değerinde kurşun levha hırsızlığı yapan M.Y. (59), polis tarafından yakalandı.

İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ve restorasyon aşamasındaki 189 yıllık Aziz Eusthatios Kilisesi'nin çatısından 8 adet kurşun levhanın çalınması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Y. yakalandı. Yapılan aramada yaklaşık değeri 60 bin TL olan 8 adet toplam 360 kilo kurşun levha ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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