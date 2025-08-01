Kayseri'de 18 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel