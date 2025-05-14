Kayseri'de 18 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli firari hükümlü, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine konuldu.
Kayseri'de hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel