18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Kayseri'de hakkında 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı. Kayseri'de hakkında 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, "Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. AA / Ergün Haktanıyan - Güncel Güncel Haberler

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