Kayseri'de 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G, polis tarafından yakalandı. Hükümlü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'yi yakaladı.
İşlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiren hükümlü, cezaevine teslim edildi.