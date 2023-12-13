Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

13 Aralık 2023 16:18 Güncelleme: 16:20 Abone Ol

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G, polis tarafından yakalandı. Hükümlü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine teslim edildi.