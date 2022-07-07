Kayseri'de 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde haklarında 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, JASAT tarafından çadırda yakalandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde haklarında 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, JASAT tarafından çadırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) haklarında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma ve kasten öldürme" suçlarından 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan akrabalar S.B. ve S.B'nin Epçe Mahallesi'ndeki bir arazide kurdukları çadırda saklandıklarını tespit etti.

Ekipler, Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi'nin de desteğiyle düzenlenen operasyonda hükümlüleri yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Jandarma Kayseri Develi JASAT Güncel Haberler

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