KAYSERİ'DE 17 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan B.Y., polis ekiplerince yakalandı.
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan B.Y., polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan B.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde olduğu belirlendi. B.Y.'nin adresine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini gören hükümlü, kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu B.Y. yakalandı. Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)