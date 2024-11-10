Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 17 Mahallede 50 Bin Metrekare Yol Yenilendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla 17 mahallede toplam 50 bin metrekare stabilize yolu kilitli parke ile yeniledi. Ayrıca, yaklaşan kış mevsimi öncesinde su sayaçlarının donma riski hakkında abonelere uyarılarda bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 17 mahallede 50 bin metrekare stabilize yolu kilitli parke ile yeniledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak 17 kırsal mahallede yaklaşık 50 bin metrekare stabilize yol, kilitli parke ile kaplanarak bölgedeki ulaşım kolaylaştırıldı.

Projede kullanılan 30 bin metrekarelik parke, Büyükşehir Belediyesine ait Gülveren Kilitli Parke Üretim Tesisleri'nde üretilerek tasarruf sağlandı.

Su sayaçlarının donma tehlikesine karşı uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesinde su sayaçları ve tesisatlarının donma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

KASKİ kış aylarında hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle su sayaçları ve tesisatlarda oluşabilecek donma riskini engellemek için aboneleri uyardı.

Açıkta bulunan su sayaçları ve boruların soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılarak izole edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su tesisatları, iklim değişikliklerine karşı korunması en çok önem arz eden donanımlardır. Bu nedenle havaların soğuduğu bu günlerde, açıkta olan su sayaçları ve tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaktadır. Kışın su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleriyle kaplanarak korunması gerekir. Olası sayaç donmalarıyla karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan abone numaralarıyla 185 Çağrı Merkezini veya 0352 432 0 432 telefon numarasından KASKİ Genel Müdürlüğünü aramaları gerekmektedir."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde dikkat çeken sözler

 Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.