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Kayseri'de 16 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de 16 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Kayseri'de, uyuşturucu suçlarından 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.D. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının bulunduğu yeri tespit ederek gözaltına aldı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçlarından hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari O.D'nin (32) bulunduğu yeri belirledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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