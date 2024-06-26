Kayseri'de 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Kayseri'de hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.G'yi (28) bir adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.