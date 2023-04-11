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Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.B'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün Gesi Mahallesi'ndeki bir ikamette olduğunu tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan E.C.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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