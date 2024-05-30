Kayseri'de 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de kaçak olan ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari V.A, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün kaçması ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarından 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari V.A'nın (28) yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı adres tespit edilen hükümlü operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.