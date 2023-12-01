Kayseri'de 16 kişi yakalandı, bir şüpheli saklandığı bazanın altında yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalanırken, 'hırsızlık' suçundan aranan bir şüpheli de saklandığı bazanın altında yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 95 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanırken, 'hırsızlık' suçundan aranan bir şüpheli de saklandığı bazanın altında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'hırsızlık' ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan 19 hedef şahsın yakalanmasına yönelik 39 ekip 95 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12'si 'hırsızlık' suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi cezaevine teslim edildi.

Şüpheli bazanın altından çıktı

Öte yandan, 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., polis ekipleri tarafından bazanın altında saklanırken yakalandı. O anlar da kameraya yansıdı. - KAYSERİ