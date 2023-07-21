Kayseri'de 16.5 Milyon TL Dolandırıcılık Olayında 1 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yatırım şirketine yatırım yaparak para kazandırma bahanesiyle 10 kişiyi toplamda 16 milyon 500 bin TL dolandırdığı iddia edilen bir kişiyi yakaladı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 10 kişiyi yatırım şirketine yatırım yaparak para kazandırma bahanesiyle toplam 16 milyon 500 bin TL dolandırdığı ileri sürülen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 10 vatandaş; son iki yıl içerisinde şüpheli M.G.'nin bir yatırım şirketinde yatırım yaparak para kazandığından bahisle kendilerini ikna ederek yatırım amaçlı kendilerinden toplamda 16 milyon 500 bin TL para alarak dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli M.G.; İstanbul' otobüsle gittiği sırada Ankara'da AŞTI Otogarında yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından M.G., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ