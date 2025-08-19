Kayseri'de 155 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından toplam 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.H., 6 aylık bir çalışma sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 6 ay süren saha çalışmaları sonucu hakkında "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından toplam 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan K.H. (29) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel