Kayseri'de 1536 sikke ile yakalanan zanlı gözaltında

Kayseri'de bir zanlı, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1536 sikkeyle yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen sikke ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de bir zanlı, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1536 sikkeyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin il dışından temin ettiği tarihi eserleri satacağı yönünde bilgi edinilmesi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette yaptıkları aramada, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 1536 sikke ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.