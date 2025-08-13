Kayseri'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.B. yakalandı. Emniyet ekipleri, arama kararı olan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda hükümlüyü ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "kasten yaralama" ile "ruhsatsız ateşli silah taşıma ve bulundurma" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. (26) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel