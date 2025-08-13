Kayseri'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kayseri'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "kasten yaralama" ile "ruhsatsız ateşli silah taşıma ve bulundurma" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. (26) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.