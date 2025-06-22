Kayseri'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Kayseri'de hakkında hırsızlık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli firari, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'yi (26) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel